Metro anuncia nuevos convenios de seguridad con Municipalidades de Estación Central y Quinta Normal

Las autoridades también dieron a conocer un plan especial de refuerzo de seguridad de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias.

En el marco de sus 50 años de historia, Metro de Santiago firmó este lunes nuevos convenios de colaboración con las Municipalidades de Estación Central y Quinta Normal, con el objetivo de reforzar medidas especiales para acompañar a los pasajeros y pasajeras durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La instancia fue encabezada por el gerente general de la empresa, Felipe Bravo; el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz; y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

Estos acuerdos se suman a los ya suscritos con los municipios de La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Las Condes y Providencia, con los que ha aumentado la colaboración directa entre el tren subterráneo y los municipios. Según dijeron desde Metro, la meta es llegar a 12 convenios al término de 2025.

Convenio entre Metro y municipios

El gerente de Metro comentó que el tren subterráneo “no es solo de quienes lo administramos, sino de todos los chilenos. Protegerlo es una tarea que debemos respaldar con hechos, recursos y leyes, a la altura de lo que significa esta red para la ciudad en sus 50 años de historia y los próximos 50 que vienen”.

Añadió que se han coordinado una serie de operativos en conjunto, logrando más de 550 decomisos, de los cuales 77 fueron en colaboración con inspectores municipales.

“Esta coordinación ya muestra resultados concretos: las intervenciones con municipios crecieron en un 94%, pasando de 1,8 a 3,5 por mes en este segundo semestre”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa Delfino transparentó que “hoy el comercio irregular es una realidad, pero “trabajar coordinadamente permite mitigar este problema, poniendo el foco en la recuperación de espacios públicos y lugares por donde transitan nuestros vecinos y vecinas”.

Mientras que el alcalde Muñoz señaló: “Siempre hemos dicho que en materia de seguridad no existen recetas ni soluciones mágicas. La seguridad no la puede resolver una institución sola: necesitamos coordinación permanente entre el Estado en su conjunto y el sector privado. En Estación Central esta ha sido una práctica permanente que nos ha ayudado a dar pasos importantes para erradicar el comercio ambulante y las mafias que muchas veces manejan esta actividad. El convenio que hoy firmamos refuerza esta línea de trabajo”.

Metro también dispuso un plan especial de refuerzo en seguridad y asistencia de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias. Entre las medidas se encuentra la redistribución de personal en estaciones de mayor demanda y presencia de puntos de atención de salud en estaciones estratégicas y de combinación.

Adicionalmente, la empresa hizo un llamado al autocuidado de los pasajeros/as para planificar sus viajes, a cargar con anticipación sus tarjetas Bip! y a mantener una conducta responsable.