Meterología emite alerta por lluvias en la Región de Aysén: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Desde la DMC explicaron que una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte”.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de lluvias para la Región de Aysén.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta, que afectarán desde la tarde del martes 7 de octubre hasta la madrugada del jueves 9.

¿En qué zonas lloverá?

Región de Aysén (Patagonia Subandina Norte, Patagonia Subandina Sur).

¿Cuánta lluvia caerá en Los Lagos?

¿Qué es una alerta meteorológica?