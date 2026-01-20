Meteorología pronostica precipitaciones y tormentas eléctricas en el norte del país: ¿Qué regiones afectará?

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
Desde la DMC señalaron que ambos fenómenos meteorológicos se deben a la condición sinóptica conocida como Alta de Bolivia.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que afectarán el norte.
El organismo señaló que el fenómeno se desarrollará desde la tarde de este martes 20 de enero hasta la noche de esta misma jornada.
En concreto, se prevé que se presenten tormentas en los sectores cordilleranos de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
También emitieron un aviso meteorológico por “precipitaciones normales a moderadas“, pero solo en Tarapacá (precordillera, cordillera) y Antofagasta (cordillera). Las lluvias se presentarán desde la tarde de este martes 20 hasta la noche del miércoles 21.
#Alerta AA17/2026: [20/ene 15:56] Tormentas Eléctricas en cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta https://t.co/v0GYp7okRj pic.twitter.com/nuCrBGlHIl
— MeteoChile (@meteochile_dmc) January 20, 2026
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.