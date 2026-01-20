Meteorología pronostica precipitaciones y tormentas eléctricas en el norte del país: ¿Qué regiones afectará?

Desde la DMC señalaron que ambos fenómenos meteorológicos se deben a la condición sinóptica conocida como Alta de Bolivia.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que afectarán el norte.

El organismo señaló que el fenómeno se desarrollará desde la tarde de este martes 20 de enero hasta la noche de esta misma jornada.

En concreto, se prevé que se presenten tormentas en los sectores cordilleranos de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

También emitieron un aviso meteorológico por “precipitaciones normales a moderadas“, pero solo en Tarapacá (precordillera, cordillera) y Antofagasta (cordillera). Las lluvias se presentarán desde la tarde de este martes 20 hasta la noche del miércoles 21.

¿Qué es una alerta y un aviso meteorológico?

Desde la DMC explicaron que una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte , con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un , con probabilidad de generar riesgos en las personas”. Por su parte, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.