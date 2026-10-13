Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío: Hay probabilidad de granizos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.
El fenómeno se producirá entre la tarde de este martes 13 y la noche del miércoles 14 de octubre.
De acuerdo al organismo, hay probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.
¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?
- Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
- Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
- Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- O’Higgins: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Maule: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
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