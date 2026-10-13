Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío: Hay probabilidad de granizos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El fenómeno se producirá entre la tarde de este martes 13 y la noche del miércoles 14 de octubre.

De acuerdo al organismo, hay probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?