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Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío: Hay probabilidad de granizos

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío: Hay probabilidad de granizos/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El fenómeno se producirá entre la tarde de este martes 13 y la noche del miércoles 14 de octubre.

De acuerdo al organismo, hay probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
  • Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
  • Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
  • O’Higgins: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
  • Maule: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
  • Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
  • Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
Posibles tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío/DMC

Posibles tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío/DMC

Posibles tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío/DMC

Posibles tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío/DMC

Posibles tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío/DMC

Posibles tormentas eléctricas entre Coquimbo y Biobío/DMC

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