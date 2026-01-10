Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en el norte del país

El fenómeno, asociado a la Alta de Bolivia, se extenderá desde la tarde del domingo hasta la noche del miércoles y afectará principalmente sectores cordilleranos y precordilleranos del norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para sectores del extremo norte del país, fenómeno que se desarrollaría a partir de la tarde del domingo 11 de enero y se extendería hasta la noche del miércoles 14 de enero de 2026.

De acuerdo con el organismo, la condición sinóptica que origina este evento corresponde a la Alta de Bolivia, sistema que favorecerá la inestabilidad atmosférica en zonas cordilleranas y precordilleranas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

En detalle, el pronóstico indica la ocurrencia de tormentas eléctricas en la cordillera de Arica y Parinacota, así como en sectores de la precordillera y cordillera de Tarapacá, mientras que en la región de Antofagasta el fenómeno se concentraría principalmente en la cordillera.

Desde la DMC precisaron que se trata de un aviso meteorológico, lo que implica la presencia de fenómenos con grado de severidad moderada, pero que pueden resultar potencialmente riesgosos, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o en zonas expuestas.