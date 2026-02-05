País clima

Meteorología emite aviso por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas eléctricas en varias regiones del norte del país

Por CNN Chile

05.02.2026 / 14:22

De acuerdo con la DMC, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres avisos meteorológicos por altas temperaturas, precipitaciones y probables tormentas eléctricas en el norte del país.

El primer aviso es por “precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo”, que se desarrollarán desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del domingo 8, afectando las regiones de Arica y Parinacota (Cordillera), Tarapacá (Cordillera) y Antofagasta (Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera).

El segundo es por “probables tormentas eléctricas, preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas“. Estas se presentarán desde la tarde del jueves 5 hasta la noche del domingo 8 de febrero en Arica y Parinacota (Precordillera, Cordillera), Tarapacá (Precordillera, Cordillera) y Antofagasta (Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera).

El tercer aviso es por “altas temperaturas” provocadas por un “dorsal en altura” desde la tarde del jueves 5 hasta la tarde del sábado 7 de febrero. En este caso, afectará las regiones de Tarapacá (Pampa), Antofagasta (Pampa, Precordillera, Precordillera Salar) y de Atacama (Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

