Meteorología emite alerta por heladas extremas: Temperaturas caerán hasta los -12 °C en estas regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por heladas moderadas a intensas en dos regiones del país.

Según la información de la DMC, las temperaturas podrían llegar hasta los -12 °C en dichas regiones.

La alerta se produce por una condición sinóptica de alta presión fría que durará desde la madrugada del martes 21 hasta la mañana del miércoles 22 de julio.

¿Cuáles son las regiones con alerta?

Desde la entidad señalaron que las regiones que serán afectadas por las heladas serán:

Región de Los Lagos.

Región de Aysén.

Revisa el detalle por región

En paralelo, también se levantó un aviso por viento normal a moderado que incluye a estas regiones para el día jueves 23 de julio.

En específico, el aviso de la DMC contempla las siguientes zonas:

Región de Los Lagos: Litoral, cordillera de la costa, Chiloé y litoral interior.

Región de Aysén: Insular norte.

Se espera una intensidad del viento de hasta 60 km/h en ambas zonas.