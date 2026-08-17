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Meteorología emite alarma por lluvias intensas en zonas de Antofagasta: Se pronostica caída de hasta 25 mm de agua

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología emite alarma por lluvias intensas en zonas de Antofagasta: Se pronostica caída de hasta 25 mm de agua/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica debido al pronóstico de “precipitaciones intensas” en zonas de la región de Antofagasta.

El fenómeno ocurriría entre la madrugada y la noche de este martes 18 de agosto. 

Afectaría las siguientes zonas:

  • Litoral: Tocopilla y Taltal.
  • Cordillera de la Costa: Tocopilla a Taltal.
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)/DMC

Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)/DMC

A continuación, las zonas donde rige la alarma:

Alarma meteorológica por precipitaciones intensas en zonas de la región de Antofagasta/Mapa DMC

Alarma meteorológica por precipitaciones intensas en zonas de la región de Antofagasta/Mapa DMC

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