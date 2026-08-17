Meteorología emite alarma por lluvias intensas en zonas de Antofagasta: Se pronostica caída de hasta 25 mm de agua

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica debido al pronóstico de “precipitaciones intensas” en zonas de la región de Antofagasta.
El fenómeno ocurriría entre la madrugada y la noche de este martes 18 de agosto.
Afectaría las siguientes zonas:
- Litoral: Tocopilla y Taltal.
- Cordillera de la Costa: Tocopilla a Taltal.
A continuación, las zonas donde rige la alarma:
🚨 #ALARMA AAA8/2026
🌧️🌧️ #PRECIPITACIONES Intensas
📍 En zonas de la región de #Antofagasta
Se estiman entre 15-25 mm🌧️
📅 Validez: Desde la madrugada y noche del martes 18 de #agosto
⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades @Senapred y recuerda revisar el pronóstico y… pic.twitter.com/GdfWJG9HUV
— MeteoChile (@meteochile_dmc) August 17, 2026
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