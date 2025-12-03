País clima

Meteorología anuncia precipitaciones para tres regiones del norte del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

Por CNN Chile

03.12.2025 / 16:07

{alt}

La DMC decidió decretar un aviso meteorológico ante la llegada de este fenómeno. Revisa los detalles.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte del país.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la mañana del jueves 4 hasta la madrugada del viernes 5 de diciembre.

¿En qué zonas del norte lloverá?

  • Región de Arica y Parinacota (Pampa, Precordillera)
  • Región de Tarapacá (Pampa, Precordillera)
  • Región de Antofagasta (Cordillera)

¿Cuánta lluvia caerá en el norte?

DMC explica: ¿Qué es un aviso meteorológico?

  • La DMC señaló que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País Embajador de EE.UU. valora "conversación franca" con Jeannette Jara: "Es clave mantener un diálogo abierto", afirmó
Meteorología anuncia precipitaciones para tres regiones del norte del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?
Encuentran muertos a siete reos de la cárcel más poblada y más peligrosa de Ecuador
La demanda por estafa que presentó Sura contra inmobiliaria: Acusa contrato simulado y fraude de seguros
Los Jaivas revelan a los artistas que los acompañarán en su histórico show en el Estadio Nacional: ¿Quiénes serán?
Senapred declaró Alerta Roja en Olmué por incendio forestal: Equipos trabajan para combatir el avance de las llamas