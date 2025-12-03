Meteorología anuncia precipitaciones para tres regiones del norte del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

La DMC decidió decretar un aviso meteorológico ante la llegada de este fenómeno. Revisa los detalles.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte del país.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la mañana del jueves 4 hasta la madrugada del viernes 5 de diciembre.

¿En qué zonas del norte lloverá?

Región de Arica y Parinacota (Pampa, Precordillera)

Región de Tarapacá (Pampa, Precordillera)

Región de Antofagasta (Cordillera)

¿Cuánta lluvia caerá en el norte?

DMC explica: ¿Qué es un aviso meteorológico?