Meteorología anuncia precipitaciones para el norte del país: ¿Qué regiones afectará y cuándo?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por precipitaciones que afectarán el norte.

El organismo señaló que el fenómeno se desarrollará desde la madrugada del domingo 25 hasta la noche de esa misma jornada.

En concreto, se prevé que se presenten tormentas en los sectores cordilleranos de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Finalmente, desde meteorología señalaron que el fenómeno meteorológico se debe a la condición sinóptica conocida como Alta de Bolivia.

¿Qué es un aviso meteorológico?

Desde la DMC explicaron que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.