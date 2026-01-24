Meteorología anuncia precipitaciones para el norte del país: ¿Qué regiones afectará y cuándo?

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
La DMC señaló que el fenómeno se debe a la condición sinóptica conocida como Alta de Bolivia.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por precipitaciones que afectarán el norte.
El organismo señaló que el fenómeno se desarrollará desde la madrugada del domingo 25 hasta la noche de esa misma jornada.
En concreto, se prevé que se presenten tormentas en los sectores cordilleranos de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Finalmente, desde meteorología señalaron que el fenómeno meteorológico se debe a la condición sinóptica conocida como Alta de Bolivia.
#Aviso A15-11/2026 (actualización): [24/ene 11:38] Precipitaciones Normales a Moderadas en cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta https://t.co/sEku9tUKBH pic.twitter.com/wg6y0gA7Dl
— MeteoChile (@meteochile_dmc) January 24, 2026
