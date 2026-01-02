Meteorología anuncia precipitaciones en dos regiones del norte del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que el fenómeno se extenderá varios días.

Mientras en algunas regiones el calor no da tregua, otras experimentarán lluvias durante los primeros días del año.

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que afectarán específicamente a dos regiones.

¿Cuándo lloverá en el norte?

El fenómeno ocurrirá desde la tarde del sábado 3 hasta la noche del lunes 5 de enero.

¿En qué zonas del norte lloverá?

Región de Arica y Parinacota (Precordillera, Cordillera)

Tarapacá (Precordillera, Cordillera)