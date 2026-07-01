Meteorología anticipa un trimestre más lluvioso de lo habitual en gran parte del país: “Proyectamos un Niño muy intenso”

(EFE) – La proyección de Chile tras la entrada del invierno y para el próximo trimestre es que la incidencia del fenómeno El Niño sería más intensa que cualquier registro anterior, según informó este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la publicación de sus pronósticos que apuntan a lluvias.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) había estimado en 90% la probabilidad de que el episodio climático apareciera este año con una fuerte intensidad, agravando sequías e intensificando lluvias, y aumentando riesgos de olas de calor en tierra y océano.

“Proyectamos un Niño muy intenso“, a partir de julio, agosto y septiembre, expuso el experto de la DMC, Matías Pino, quien consideró que la extensión del evento se mantenga hasta inicios del 2027.

Las lluvias podrían superar los 150 milímetros en Santiago, luego de que el mes de junio terminó como el tercero más seco desde que se tiene registro, con solo 0,7 milímetros.

En el norte del país, Coquimbo, y hasta Magallanes, en el sur, el índice acumulado de precipitaciones sería de 503 milímetros, registros considerados sobre lo normal y que podrían agudizarse con la llegada de la primavera.

Las temperaturas, por su parte, se esperan más cálidas de lo normal tanto para las mínimas como las máximas, con cifras para la capital del país que oscilan entre los 5 y 18 grados.

El episodio más reciente de El Niño tuvo lugar entre 2023 y 2024, y fue uno de los cinco más intensos registrados, lo que influyó en que se registraran temperaturas globales récord.

El fenómeno natural se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y por cambios en la circulación atmosférica, lo que genera diversos efectos percibidos en distintas regiones del mundo.

El organismo científico de Naciones Unidas, a inicios de junio, advertía que la temperatura de la superficie del mar en la zona del Pacífico –utilizada como referencia– estaba ya en los umbrales de un fenómeno de El Niño entre finales de abril y mediados de mayo, alimentada por temperaturas subsuperficiales superiores a la media en más de 6 ºC.

En ese sentido, los servicios meteorológicos chilenos también monitorean el aumento de la temperatura del mar en el Pacífico, que, según sus mediciones, se incrementó en torno a los 0,94 grados.

“Las proyecciones dicen que se sigue calentando. Todos los modelos dan como consenso un aumento de 2°, cuando ya con 1,5° se califica de intenso“, añadió Pino.

La DMC explica que, si la temperatura superficial del mar llega a presentar un alza de dos grados, “sería un récord histórico, con El Niño más alto desde que se tiene registro”.

La OMM indicó que no existe evidencia determinante de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los episodios de El Niño, pero lo que sí se sabe es que puede amplificar sus impactos.