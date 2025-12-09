Meteorología alerta lluvias y posibles tormentas eléctricas en la Región Metropolitana durante esta semana

Se esperan acumulaciones de hasta 15 milímetros en sectores altos y lluvias débiles en comunas como Lo Barnechea, Peñalolén y Puente Alto.

Este martes, la Dirección Meteorológica (DMC) anunció que la Región Metropolitana enfrentará precipitaciones y posibles tormentas eléctricas entre miércoles y jueves de esta semana.

Andrés Mondaca, meteorólogo del organismo, detalló, en conversación con Radio Biobío, que el miércoles la lluvia se concentrará principalmente en la cordillera, sobre los 3.000 metros, con chubascos aislados y actividad eléctrica.

Para el jueves, la situación se intensificará con la activación de una baja segregada que llegará hasta los valles precordilleranos, generando lluvias débiles y descargas eléctricas en sectores elevados de la región.

Las comunas más afectadas podrían ser Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, San José de Maipo y Los Andes.

En cuanto a la cantidad de agua caída, Mondaca estimó entre 1 y 3 milímetros en Santiago Oriente, hasta 10 milímetros en los valles precordilleranos y hasta 15 milímetros en la cordillera.

Tormentas eléctricas en Los Ríos y el Biobío

Cabe recordar que esta misma jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para las regiones de Los Ríos y del Biobío por el mismo fenómeno.

El organismo tomó la decisión luego de que la DMC declarara alerta meteorológica para ambas regiones debido al fenómeno, que en el caso de Los Ríos se extendería hasta el jueves 11 y en el caso del Biobío hasta este miércoles 10.

Con base en estos antecedentes —y en coordinación con las delegaciones presidenciales — es que se decidió decretar Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, medida que estará vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.