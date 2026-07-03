Meteorología advierte heladas de hasta -4°C en cuatro regiones de la zona centro este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta por heladas en cuatro regiones de la zona central del país, causadas por altas presiones.

Según detalló el aviso, las heladas empezarán desde la madrugada del sábado 4 de julio y terminarán en la mañana de ese mismo día.

Asimismo, se reveló que hay “probabilidad de formación de escarcha” en las cuatro regiones afectadas.

Revisa las zonas afectadas y a cuánto llegarán las mínimas

Región de Valparaíso (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos).

Región Metropolitana (cordillera costa, valle y precordillera).

Región O’Higgins (cordillera costa, valle y precordillera).

Región Maule (cordillera costa, valle y precordillera).

En el reporte se informó que las mínimas podrían llegar hasta los -3 °C y -4 °C.