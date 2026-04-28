Mesa del Senado llama a debatir “con respeto y altura de miras” tras choque entre Poduje y De Urresti por Ley de Humedales

La Mesa del Senado emitió este martes una declaración pública en la que llamó a discutir los grandes temas del país “con respeto y altura de miras”, en medio de la creciente polémica entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador socialista Alfonso de Urresti por la Ley de Humedales Urbanos.
El mensaje fue encabezado por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira, quienes evitaron nombrar directamente a los involucrados, aunque aludieron al conflicto instalado durante las últimas horas.
“La corporación ha buscado conducir su labor con un tono de respeto y responsabilidad. Ese es nuestro estilo y estamos convencidos de que esa es también la forma en que debe desarrollarse el debate de ideas en el Congreso Nacional”, señaló Núñez.
Asimismo, sostuvo que cuando se producen “expresiones o situaciones que no corresponden” y que rebajan discusiones relevantes para el país, corresponde exigir que el debate se realice en el Congreso “con seriedad, respeto y altura de miras”.
La senadora agregó que se trata de materias sensibles “como la vivienda de las personas” y de leyes que “siempre pueden ser perfeccionadas”, enfatizando que cualquier modificación debe abordarse por la vía institucional.
Frente a la polémica con el ministro Poduje, les comparto declaración de la mesa del Senado. pic.twitter.com/pUjt4Wg6s1
— Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) April 28, 2026
¿Qué pasó entre Iván Poduje y Alfonso de Urresti?
La disputa comenzó en Valdivia, donde Poduje cuestionó públicamente la normativa sobre humedales urbanos al referirse a retrasos en proyectos habitacionales. “¿Ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador con la Ley de Humedales?”, afirmó en alusión a De Urresti.
Los dichos provocaron una dura respuesta del parlamentario socialista, quien acusó al ministro de actuar con “ignorancia”, “simplismo” y de descalificar una ley aprobada transversalmente en el Congreso.
De Urresti también defendió la importancia de la regulación ambiental y sostuvo que desconocer esos ecosistemas podría generar consecuencias futuras en materia urbana, como inundaciones, humedad u otros problemas constructivos.
El dato es engañoso, Ministro. La Ley de Humedales rige desde 2020, fue patrocinada por el gobierno del ex Presidente Piñera y aprobada de forma transversal. No es un impedimento para la construcción, regula para evitar desastres. Menos excusas mediáticas y más gestión: su labor… https://t.co/3e1k7HuPWJ
— Alfonso De Urresti (@adeurresti) April 28, 2026
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