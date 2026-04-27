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“Por la locura que hizo este senador…”: Polémica por dichos del ministro Poduje contra Ley de Humedales y De Urresti

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“Por la locura que hizo este senador…”: Polémica por dichos del ministro Poduje contra Ley de Humedales y De Urresti

Este lunes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, protagonizó una controversia tras emitir duras críticas contra el senador Alfonso de Urresti (PS), a propósito de la Ley de Humedales Urbanos.

La controversia se originó en Valdivia, en una reunión realizada en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde autoridades y dirigentes abordaban el futuro del proyecto Guacamayo 3, que beneficiaría a más de 570 familias.

En ese contexto, mientras se abordaba la disponibilidad de suelos, uno de los presentes recordó que “Valdivia está considerada como ciudad humedal”, a lo que el secretario de Estado respondió: “Dígale a las familias eso”, mientras que el asistente replicó que “ellas están al tanto”.

A partir de ese momento, Poduje elevó el tono y vinculó directamente la demora del proyecto con la Ley de Humedales Urbanos. “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti)?”, cuestionó, apuntando al rol del parlamentario en la tramitación de la ley.

De Urresti, quien no se encontraba en dicha reunión, recurrió a sus redes sociales para cuestionar lo planteado por el ministro. “Como arquitecto, él debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas”, escribió.

En un video posterior, el senador calificó como “lamentables las palabras del ministro”. “Tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley que sus propios ministros, cuando eran parlamentarios, suscribieron y votaron, me parece irresponsable”, dijo, agregando que un ministro debe “estar a disposición de buscar soluciones, y no de azuzar ni dividir”.


Cerca de las 22:00 horas, el secretario de Estado abordó la polémica en X. “Proteger humedales es un objetivo relevante, pero debe ser compatible con el acceso a la vivienda. Hoy no lo es. Tampoco la Ley de Monumentos”. “Por eso debemos mejorar ley y reglamento. De lo contrario, será imposible resolver el déficit habitacional en Osorno, La Unión o Puerto Montt”, cerró en su mensaje.

Duro cruce entre Poduje y Paulina Núñez

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), defendió la normativa y el proceso de tramitación. “Como presidenta del Senado, me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevantes como el fondo de los asuntos. La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, señaló.

El ministro respondió directamente a la parlamentaria. “Como ministro de Vivienda, yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo Valdivia, que han esperado por más de 8 años”, replicó.

La discusión no terminó ahí, puesto que Núñez volvió a replicar a Poduje, afirmando que “tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes”.

También reaccionó la bancada de senadores del Partido Socialista (PS), desde donde respaldaron al senador de Urresti. “Nos preocupa el tono y la forma en que el ministro ha abordado este y otros debates“, afirmaron, recalcando que “en distintas instancias públicas se ha evidenciado un patrón de respuestas confrontacionales con vecinos y autoridades, lo que no contribuye a generar las condiciones de diálogo que el país requiere”.

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