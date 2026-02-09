A un mes del cambio de gobierno: Ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reúne con su sucesora, May Chomalí

Durante la cita se revisó el estado del sistema de salud, incluyendo presupuesto, dotación de personal y los principales desafíos que enfrentará la próxima administración, como las listas de espera, la salud mental y la preparación de la campaña de invierno.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezó una reunión de traspaso con su sucesora, May Chomalí, como parte del proceso de cambio de administración que se desarrollará hasta el 11 de marzo.

El encuentro se realizó en el Ministerio de Salud y marcó el inicio formal de la transición en una de las carteras clave del próximo gobierno.

Durante la cita, las autoridades del actual equipo ministerial expusieron un panorama general del sistema de salud, abordando el estado financiero del sector, el presupuesto vigente y la estructura de la red asistencial, que contempla a más de 200 mil funcionarios en los servicios de salud y sobre 100 mil trabajadores en la atención primaria, recogió Radio Biobío.

La reunión también permitió revisar los principales desafíos que heredará la próxima administración, entre ellos las listas de espera —con énfasis en la atención de pacientes con cáncer—, los tiempos de atención, la salud mental y la planificación de la campaña de invierno.

Asimismo, se discutieron avances y pendientes en iniciativas como la atención primaria universal, proyectos legislativos en curso y el proceso de normalización financiera tras la emergencia sanitaria.