Mercado Libre: SEC oficia a empresa y prohibe venta de 70 productos que no contaban con certificación

El organismo levantó la alerta por productos eléctricos y otros que funcionaban con combustible dado que no cuentan con el SELLO SEC.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció este miércoles que formuló cargos contra la empresa Mercado Libre por la venta de 70 productos que no contaban con su SELLO SEC, en dicha plataforma.

Esto quiere decir que los productos no tenían certificación de seguridad, por lo que su uso representaba un “peligro real para quienes compraban estos artículos”.

Dentro del universo de productos que se vendían sin la certificación se encuentran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros.

Al no estar certificados, estos productos podrían implicar riesgos de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento, sobrecargas y cortocircuitos.

Pero también se advierte -con productos que funcionan con combustible– peligros como explosiones o incendios, fugas, intoxicación por monóxido de carbono, y daños al motor o sistema.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, señaló que “en este caso, estábamos ante un peligro real para los compradores, ya que al no contar con SELLO SEC, no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad de cada uno de estos 70 productos. Por ello, la importancia de comprar en el comercio establecido, que también puede ser el comercio virtual, pero exigiendo y revisando que los productos que está adquiriendo, tengan el SELLO SEC“.

Del mismo modo, la SEC detalló que Mercado Libre “arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales, y en ello incide también el no acatamiento de las instrucciones de la SEC, es decir, si se les ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones puede aumentar“.