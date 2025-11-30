Melipilla en Alerta Roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuación

El siniestro denominado “Álamos de Culiprán”, en la comuna de Melipilla, se encuentra en combate. Según el reporte de Senapred, cinco viviendas se encuentran en evaluación.

Durante la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una Alerta Roja en la comuna de Melipilla por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “Álamos de Culiprán” ha afectado a 10 hectáreas y actualmente cinco viviendas se encuentran en evaluación.

En el lugar trabajan Bomberos de Melipilla y de El Monte; las brigadas Roble 11 y Roble 8; un técnico de Conaf; dos helicópteros de combate (HC-24 y HC-6) y una aeronave (LV-HUT).

Además, se emitió un mensaje SAE para evacuar el sector de Culiprán.