País incendio forestal

Melipilla en Alerta Roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuación

Por CNN Chile

30.11.2025 / 17:16

{alt}

El siniestro denominado “Álamos de Culiprán”, en la comuna de Melipilla, se encuentra en combate. Según el reporte de Senapred, cinco viviendas se encuentran en evaluación.

Durante la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una Alerta Roja en la comuna de Melipilla por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “Álamos de Culiprán” ha afectado a 10 hectáreas y actualmente cinco viviendas se encuentran en evaluación.

En el lugar trabajan Bomberos de Melipilla y de El Monte; las brigadas Roble 11 y Roble 8; un técnico de Conaf; dos helicópteros de combate (HC-24 y HC-6) y una aeronave (LV-HUT).

Además, se emitió un mensaje SAE para evacuar el sector de Culiprán.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

País Hasta 34° C en la Región Metropolitana: Pronostican altas temperaturas para este miércoles 3 de diciembre
Melipilla en Alerta Roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuación
“La bandera chilena no merecía ser maltratada ni que le faltáramos el respeto”: Stewart Copeland, miembro histórico de The Police, se disculpa por “la estupidez” que hizo la banda en Viña 1982
Tohá ante la segunda vuelta: “A todos nos van a preguntar dónde estuvimos en esta elección”
Se complica cada vez más la situación en Venezuela: Se recrudece la tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
Maduro ordena un “plan especial” para el retorno de venezolanos varados ante la suspensión de vuelos