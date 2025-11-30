Melipilla en Alerta Roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuación

Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.
El siniestro denominado “Álamos de Culiprán”, en la comuna de Melipilla, se encuentra en combate. Según el reporte de Senapred, cinco viviendas se encuentran en evaluación.
Durante la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una Alerta Roja en la comuna de Melipilla por incendio forestal.
De acuerdo con la información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “Álamos de Culiprán” ha afectado a 10 hectáreas y actualmente cinco viviendas se encuentran en evaluación.
En el lugar trabajan Bomberos de Melipilla y de El Monte; las brigadas Roble 11 y Roble 8; un técnico de Conaf; dos helicópteros de combate (HC-24 y HC-6) y una aeronave (LV-HUT).
Además, se emitió un mensaje SAE para evacuar el sector de Culiprán.
#SENAPREDRm Monitoreo #Alerta Roja para la comuna de Melipilla por incendio forestal. Más información en:https://t.co/Z8QDXVVdWM pic.twitter.com/QIJsr8W10S
— SENAPRED (@Senapred) November 30, 2025
#IFÁlamosdeCulipran #Melipilla #Metropolitana #EnCombate
Superficie preliminar AFECTADA➡️ 3 hectáreas Recurso ➡️2 helicópteros, 1 técnico, 1 brigada, pic.twitter.com/eyMRyEtsV8
— CONAF – Incendios forestales (@incendios_CONAF) November 30, 2025
ACTUALIZACIÓN #IFÁlamosdeCulipran #Melipilla #Metropolitana
🔴Alerta roja comunal#EnCombate
Superficie preliminar AFECTADA➡️ 10 hectáreas
Recurso 2 helicópteros, 1 técnico, 2 brigada
Bomberos pic.twitter.com/AVNHxicN8i
— CONAF – Incendios forestales (@incendios_CONAF) November 30, 2025
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.