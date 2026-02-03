¿Mejora la seguridad que Paseo Bandera deje de ser solo peatonal? Esto dice un experto

El municipio de Santiago prevé que la semipeatonalización del Paseo Bandera se materialice a comienzos del segundo semestre de este año.

A inicios de esta semana comenzaron los trabajos para reabrir el tránsito del transporte público en el Paseo Bajo Bandera, ubicada en el casco histórico de la comuna de Santiago. Cabe recordar que desde 2017 esta vía había sido destinada exclusivamente a peatones.

Según explicó Rafael Delpiano, doctor en transporte y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), el retorno de los buses a calle Bandera responde a una oportunidad generada a partir de la evaluación del paseo peatonal.

“El que Bandera vuelva a permitir el tránsito de buses de transporte público obedece a una oportunidad surgida del hecho de que su transformación en paseo peatonal no tuvo los resultados que se esperaban”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que en algunas secciones del trayecto la vía “ha sido transformada en foco de delincuencia”, lo que refuerza la necesidad de aprovechar de mejor manera el espacio urbano. No obstante, aclaró que los impactos del cambio han sido principalmente locales.

“Los efectos en transporte público de este cambio son más bien locales, pero no son poco importantes, dada la densidad de fuentes de trabajo y de residencia”, recalcó el académico.

En esa línea, agregó que la habilitación de un corredor exclusivo para buses “permite reducir los conflictos entre buses y autos particulares” y, además, genera “mayor cercanía de los usuarios a las paradas”, lo que “potencialmente reduce los tiempos de viaje y de espera”.

Delpiano destacó también que una vía exclusiva para el transporte público “elimina los conflictos con autos particulares”, lo que “tiene el potencial de mejorar mucho la velocidad de desplazamiento de los buses y, por lo tanto, la frecuencia del servicio”.

Asimismo, subrayó la importancia de que los distintos modos de transporte se complementen. “No existe un modo que sirva para todo”, afirmó, planteando que el sistema debe ser diseñado de manera integrada.

Y sostuvo que el centro de Santiago “está muy bien cubierto de transporte público por razones históricas”, lo que permite fomentar los modos de transporte activo y restringir el uso del automóvil. Sin embargo, advirtió que esta lógica “no es muy realizable en otros lugares”, donde la menor densidad urbana y la mayor dependencia del auto obligan a pensar soluciones distintas, considerando beneficios para los distintos territorios y tipos de usuarios.

Desde la Municipalidad de Santiago expusieron que la “semipeatonalización permitirá recuperar y activar este espacio, incorporando el paso exclusivo de transporte público con buses de baja velocidad, en su mayoría eléctricos”.

Destacó que la medida “ayudará a aumentar la presencia de personas, mejorar la seguridad y darle nueva vida al entorno”, junto con la incorporación de mejoras en veredas, arbolado y mobiliario urbano.

Las obras finalizarán a mediados de este año, para que a comienzos del segundo semestre comience a operar el nuevo eje.