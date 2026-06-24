Megarreforma: Senado podría votar idea de legislar este miércoles

La Sala del Senado sesionará este miércoles para continuar con la discusión del proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno.
Entre las 10.00 y 13.00 horas será el debate de la iniciativa, mientras que a las 15.00 habrá una reunión de comité en la cual se definirá si la votación comenzará durante esta tarde.
La tramitación en general de la iniciativa comenzó el martes y se prolongará durante esta jornada.
La iniciativa comenzó su tramitación previamente en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, durante las primeras semanas de junio.
La semana pasada, en tanto, la megarreforma fue respaldada en general en Hacienda, quedando en condiciones para pasar a ser analizada en Sala.
Previo a esa votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó su disposición a recibir propuestas concretas por parte de la oposición para perfeccionar el proyecto.
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