Megaincendio en Valparaíso: ¿Qué dijo el ministro Montes sobre la denuncia de presunta intervención narco en la reconstrucción?

El secretario de Estado se refirió a la denuncia del arquitecto nacional Alejandro Aravena sobre los hechos que observó en la reconstrucción de Viña del Mar tras los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en 2024.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, participó en la comisión especial investigadora de la Cámara a la reconstrucción de viviendas y las ayudas materiales y económicas para los damnificados por los incendios en la Región de Valparaíso, ocurridos en febrero de 2024.

En ese contexto, abordó el testimonio del arquitecto nacional Alejandro Aravena, quien relató en Tele13 Radio: “Nos ha pasado en la reconstrucción en Viña experiencias que son bien brutales y muy frustrantes, porque mientras el Estado trata de operar siguiendo el conducto regular, con esta complejidad… nosotros teníamos los diseños de viviendas, y luego había que maniobrar o navegar, entre marzo y fin de año, en el sistema público. Mientras tanto, veíamos al otro lado de la quebrada que de autos se bajaba gente con sobres financiando la reconstrucción”.

Al respecto, Aravena detalló que “muchas de las quebradas, sobre todo en la parte informal —donde finalmente no hay un título de propiedad de por medio—, estaban completamente reconstruidas tres o cuatro semanas después, como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso fue enteramente reconstruido por el mundo narco y, claro, a un costo. Ahí, efectivamente, el Estado de derecho dejó de existir”.

El secretario de Estado comentó que Aravena es un profesional de excelencia y que ha trabajado con el Minvu en proyectos relevantes. “Es una persona seria y la verdad es que creo que lo mejor es lo que ha ocurrido, que el Ministerio Público le va a consultar y que entregue los datos, porque yo no los tengo”, enfatizó.

Y agregó: “Yo no me encuentro todos los días con él. Acabamos de inaugurar unas obras que él hizo (…) y no, nunca he oído eso. Yo no lo había oído nunca”.

Actualmente, la Fiscalía Regional de Valparaíso anunció la apertura de una investigación de oficio tras las declaraciones de Aravena. Por su parte, la comisión pretende citar tanto al arquitecto como al fiscal a cargo del caso.