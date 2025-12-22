Mega audiencia por corrupción en Gendarmería: Acogen a trámite recurso de amparo presentado por defensores privados

Desde la defensa de los imputados acusan una serie de faltas al debido proceso, pidiendo "dejar sin efecto todo lo obrado en la audiencia".

La tarde de este lunes, la Corte de San Miguel acogió a trámite un recurso de amparo presentado a propósito de la mega audiencia por corrupción en Gendarmería.

La acción fue ingresada por defensores privados de algunos de los imputados por la compleja red criminal desplegada al interior de recintos penitenciarios.

La defensa reclama una serie de faltas al debido proceso, tales como que no se les ha permitido presentar incidencias durante la audiencia o que no se les ha permitido entrevistarse con sus representados.

En el recurso se solicita, entre otras cosas, “dejar sin efecto todo lo obrado en la audiencia” y que se realice “una nueva audiencia” frente a un juez no inhabilitado y “garantizando el pleno ejercicio de la defensa”.

La Corte de San Miguel finalmente aceptó a trámite el recurso, ordenando al juez del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Ramos, emitir un informe respecto al desarrollo de la mega audiencia.