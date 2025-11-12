Médico chileno enfrenta prisión preventiva por fraude de $13.265 millones con licencias médicas falsas

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar para Leonardo González, acusado de emitir más de 27.000 permisos médicos fraudulentos que detectó la Contraloría tras viajes al extranjero y visitas a casinos.

El médico Leonardo Alfredo González Castro permanecerá en prisión preventiva tras ser formalizado por defraudar al Estado con $13.265 millones mediante la emisión de 27.000 licencias médicas falsas entre 2022 y 2025. El 9° Juzgado de Garantía de Santiago acogió los argumentos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que destacó el grave perjuicio fiscal y el riesgo de fuga del imputado.

La investigación, con plazo de 100 días, surgió tras una denuncia de la Contraloría que descubrió funcionarios que viajaron al extranjero o acudieron a casinos durante sus reposos médicos.

Sanción ética y ampliación de la investigación

El Colegio Médico de Chile anunció que someterá al profesional ante el Tribunal Nacional de Ética. Su presidenta, la Dra. Anamaría Arriagada, subrayó la necesidad de “sancionar conductas que dañan la confianza en la medicina”.

Según reportó Radio ADN, la Fiscalía continúa investigando una posible red detrás de la emisión masiva de licencias, mientras el tribunal desestimó los argumentos de la defensa que buscaban invalidar el procedimiento.