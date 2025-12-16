“Me tiene sin cuidado”: La respuesta de José Antonio Kast a la advertencia de Nicolás Maduro

El líder del Partido Republicano ha sido tajante en advertir a los migrantes irregulares que tienen plazo hasta que él asuma para salir del país e ingresar por las vías legales. Actualmente, Chile y otros países latinoamericanos, enfrentan una creciente migración de Venezuela producto del régimen de Nicolás Maduro.

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast respondió a la amenaza que el régimen de Nicolás Maduro le hiciera tras ganar las elecciones presidenciales de Chile de este domingo.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo el gobernante en su programa de televisión ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ante esa advertencia, el Presidente electo de Chile, previo a viajar a Argentina a reunirse con Javier Milei, aseguró que los dichos de Maduro “me tienen sin cuidado”.

“Yo me centro en las declaraciones de Maduro que es un dictador, narcodictador y que hoy está pasando momentos difíciles por la acción que está ejerciendo Estados Unidos”, cerró.