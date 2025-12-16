“Me tiene sin cuidado”: La respuesta de José Antonio Kast a la advertencia de Nicolás Maduro

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
El líder del Partido Republicano ha sido tajante en advertir a los migrantes irregulares que tienen plazo hasta que él asuma para salir del país e ingresar por las vías legales. Actualmente, Chile y otros países latinoamericanos, enfrentan una creciente migración de Venezuela producto del régimen de Nicolás Maduro.
El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast respondió a la amenaza que el régimen de Nicolás Maduro le hiciera tras ganar las elecciones presidenciales de Chile de este domingo.
“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo el gobernante en su programa de televisión ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Ante esa advertencia, el Presidente electo de Chile, previo a viajar a Argentina a reunirse con Javier Milei, aseguró que los dichos de Maduro “me tienen sin cuidado”.
“Yo me centro en las declaraciones de Maduro que es un dictador, narcodictador y que hoy está pasando momentos difíciles por la acción que está ejerciendo Estados Unidos”, cerró.
