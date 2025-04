“Me produce un profundo mareo este gobierno”: Alfredo Castro y fallida venta de casa de Salvador Allende

El actor nacional cuestionó los "errores garrafales, tan aficionados" del Gobierno, aunque valoró los avances.

El actor chileno, Alfredo Castro, se refirió a la contignencia política del país a pocos meses de las elecciones de noviembre.

En conversación con Culto, Castro fue consultado sobre su postura frente a las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, sostuvo que “tras la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, a mí me produce un profundo mareo este gobierno“.

“Ha habido cosas tremendamente positivas, como Copago Cero de Fonasa, las 40 horas laborales, la ley Karin… En fin, tantas cosas positivas que se han logrado en este gobierno a pesar de haber una derecha intransigente, durísima, a la cual no le interesa el bienestar de la gente de este país para nada”, añadió.

No obstante aquello, Castro sostuvo que “estoy muy mareado con este gobierno, porque un día digo: qué bueno que hemos avanzado en lo que se ha podido. Al otro día digo: qué lástima. Errores tan garrafales, tan aficionados. Estoy mareado con tanto ir y venir, no entiendo mucho”.

“Pero hay responsabilidades. Uno dirige una obra y uno es responsable de lo que suceda. Yo no puedo permitir que pasen cosas de las cuales no me voy a hacer cargo después. De verdad que me tiene muy mareado, como que un día sí y un día no”, recalcó también el actor.

Respecto a las elecciones presidenciales, Castro apunta a que “la derecha está alineada en una cuestión muy pragmática y coherente para ellos; para mí horrorosa, espantosa. La izquierda chilena me parece que está dando unos manotazos increíbles. Que Jeannette Jara, por quien sentía profunda admiración, diga que Cuba tiene un ‘sistema democrático distinto‘… Esa es una opinión absolutamente ambigua y con las palabras no se juega”.

“Una dictadura es una dictadura y un gobierno es o no es democrático y se acabó. No hay matices. Es como decir que Pinochet fue una especie de dictadura, fue otra dictadura. No, esto es para los dos lados. Venezuela no es un gobierno democrático y Cuba tampoco lo es. ¿Por qué China sí lo es? La derecha ataca a Cuba, ataca a Venezuela, pero no ataca a China, porque venden cerezas. O sea, hay una corrupción ideológica por todas partes. No hay dignidad en las cosas”, sentenció.