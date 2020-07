VIDEO RELACIONADO – Servel descarta que Van Rysselberghe pueda repostular a presidir la UDI (00:48)

Buscando retomar la agenda legislativa que fue cubierta mayoritariamente por el retiro del 10% en las AFP, proyecto al cual se opuso el gobierno y parte del oficialismo, la Bancada UDI planteó una serie de propuestas para recuperar la economía nacional.

La instancia política liderada por la diputada María José Hoffmann presentó ideas como vender TVN o privatizar Codelco con el fin de “dar un salto al desarrollo, con especial preocupación por nuestra clase media y vulnerable, tan afectado en estos últimos meses”, consigna T13.

“La pandemia ha golpeado fuertemente a todo el país, pero especialmente a la clase media y al mundo popular. Frente a la incertidumbre que genera el virus, las familias de Chile deben enfrentar también un desempleo creciente y una evidente precarización en su calidad de vida“, plantea el documento.

Además agrega que “desde octubre de 2019 nuestro país ingresó en un espiral de violencia, populismo y demagogia que debemos detener“.

Para ello, indican que primero hay que reducir la cantidad de ministerios. Lo ideal, según la Bancada de la UDI, sería pasar de los 24 actuales a unos 20, fusionando algunos y convirtiendo otros. Lo mismo aplicaría para el número de subsecretarías.

En el caso del parlamento, proponen reducir el número de diputados a 120 y el de senadores a 40, dejando fuera la opción de un Congreso unicameral. “El aumento en el número de parlamentarios, además de demostrar su ineficiencia, ha generado un alto costo para el Estado“, aseguran.

Además de reformular los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) y de modernizar los servicios públicos, proponen privatizar Codelco, pues hacerlo “permitiría un ingreso muy relevante para el Estado, y que se podría utilizar en beneficios sociales“.

“La privatización podría continuar generando excedentes para el Estado, a través de cobro de impuestos y del royalty minero, considerando la eficiencia del sector privado”, sostiene el documento.

Respecto a Televisión Nacional de Chile, se asegura que “el canal estatal lleva muchos años de pérdidas y no cumple un rol público relevante. Se sugiere su venta, para evitar que el Estado siga malgastando su dinero“.

Conflictos en el gremialismo

Una vez se conoció este documento públicamente, el diputado Issa Kort (UDI) compartió su molestia a través de su cuenta de Twitter, comentando que no respaldaba la idea de privatizar la empresa minera.

“Me enteré por la prensa que la Bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que no apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta no me representa en lo más mínimo y no la apoyaré“, escribió el parlamentario.

Al tuit de Kort contestó además Sergio Gahona (UDI), también miembro de la bancada, asegurando que tampoco respaldaba la idea y que no estaría disponible para legislarlo.

“Completamente de acuerdo con Issa Kort. Como miembro de la comisión de Minería y de la Bancada de la UDI (también mi bancada) no estoy disponible para privatizar Codelco“, comentó por su parte el diputado.

Completamente de acuerdo con @issakortg como miembro de la comisión de minería y de la Bancada de la UDI (también mi bancada) NO estoy disponible para privatizar CODELCO. — Sergio Gahona (@sergiogahona) July 28, 2020

Las otras propuestas

En el ámbito económico, el documento de la Bancada UDI plantea implementar una reducción del IVA a la mitad a aquellos sectores más afectados, hasta fines de 2021. También al impuesto corporativo hasta fines de 2022 a 20%, para luego de eso subirla a 25%, 2 puntos porcentuales menos que lo que actualmente tiene el país.

Otra propuesta es crear incentivos a la inversión para nuestras pymes, generación de mercados competitivos, un subsidio al empleo formal y la discusión de políticas laborales flexibles, en términos de jornadas, vacaciones, horas extraordinarias, “que se adapten a la realidad laboral del siglo XXI”.

“Modernización social”

En lo que respecta a lo social, la bancada gremialista propone la creación de una pensión básica universal que sea fija y la complemente el aporte de los cotizantes. “Creemos que la solidaridad en materia previsional debe venir desde el Estado, y no hacerse con las cotizaciones que con esfuerzo han entregado los trabajadores”, afirman.

A ello agregan la aceleración al proyecto de sala cuna universal y priorizar los recursos en la educación parvularia del país.

“Modernización en seguridad”

Finalmente, la Bancada UDI sostiene que las Fuerzas Armadas deberían colaborar en la lucha contra el narcotráfico. “Intervención de poblaciones”, otro punto en el ámbito de seguridad, señala que “con la finalidad de devolver la tranquilidad a los vecinos, se debe diseñar un plan de intervención de aquellos barrios más violentos en nuestro país, para devolver la tranquilidad a las familias”.

También esperan retomar la discusión en torno a la ley anti encapuchados, avanzar en la ley de inteligencia y entregar “mejores herramientas a Carabineros para la realización de sus labores”.