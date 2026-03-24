“Me duele en el alma”: Matthei critica histórica alza del precio de combustibles y pide “entender la angustia de las familias chilenas”
Por Constanza Zambrano
24.03.2026 / 11:24
La excandidata presidencial sostuvo que le "duele en el alma" la medida anunciada por la administración del presidente José Antonio Kast y propuso cerrar las embajadas para recortar gastos públicos.
Este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que aumentará el valor de la bencina a $370 y el del diésel a $580 por litro, durante este jueves 26 de marzo.
Ante el anuncio, la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI), lamentó la medida y señaló que esto afectará a las familias chilenas.
“Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, declaró en redes sociales.
La militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) apuntó a recortar gastos públicos y propuso “cerrar embajadas” para enfrentar la contingencia.
“Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable“, planteó.
Agregó que: “Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”.