McDonald’s derrota a La Florida: Justicia falla a favor de cadena y podrá abrir “Automac” en local de Vicuña Mackenna

Arcos Dorados ganó el gallito a la municipalidad, luego que emitiera un decreto exento que había dispuesto el funcionamiento parcial del local.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el decreto exento de la Municipalidad de La Florida que declaró la inhabilidad parcial de local de cadena McDonald’s, en relación con el servicio al auto o comida móvil que ofrece en el denominado “Automac“.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Segunda Sala del tribunal de alzada estableció un “actuar ilegal” del municipio al disponer la inhabilidad parcial del local comercial ubicado en la avenida Vicuña Mackenna N°8153.

El fallo plantea que “teniendo en consideración el giro de la recurrente y la existencia de los permisos, recepción y patentes antes examinados, no es posible sostener que Arcos Dorados contravino los artículos 145 de la LGUC y 1.3.2 de su Reglamento, normas que resultan inaplicables en el caso en examen, afectando con ello el principio de confianza legítima de la reclamante y de estabilidad de los permisos otorgados, en virtud de una interpretación nueva o que al menos no fue puesta en su conocimiento de forma oportuna al tramitar los permisos y la patente, por lo que el acto impugnado incurrió en un vicio de legalidad”.

Del mismo modo, se consigna que “corresponde que el reclamo de ilegalidad deducido sea acogido, en tanto el acto administrativo impugnado adolece de ilegalidad, por lo que el alzamiento de la medida de inhabilidad parcial efectuada por la Municipalidad de La Florida mediante acta de 22 de mayo de 2025, en el contexto del Recurso de Protección Rol Nº806-2024, debe tornarse definitiva”.

“No obstante, y habiendo sido alzada tempranamente la medida de inhabilidad por la Municipalidad reclamada, no se dará lugar a la petición de la reclamante del artículo 151, letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a declarar los perjuicios, en atención a que el local comercial ha podido continuar con su funcionamiento“, indica igualmente.

Junto con acoger el reclamo, decretó la ilegalidad y dejó sin efecto el decreto exento que había dispuesto la inhabilidad parcial de funcionamiento del local de Mc’Donalds.