Mayne-Nicholls reprocha propuesta de Parisi por minas en la frontera: “A la vida humana le da muy poco valor”

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls respondió a la propuesta de Franco Parisi sobre instalar minas en la frontera norte, como un método para frenar la migración irregular en el país.

El líder del Partido de la Gente (PDG), planteó en Radio Pauta que “tiene que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile”, por lo que reforzará la idea de instalar minas en el lugar.

“Yo no puedo creer que alguien piense en eso, no puedo creer que alguien crea que esa es una solución eventual a un problema grande que tenemos” reprochó el extimonel de la ANFP.

“Si esa es la solución para este problema que tenemos, estamos creando un segundo problema, vamos a tener que, de alguna manera, hacernos responsables de eso y ahí me parece que hay una falta de conciencia humana terrible porque además las minas se desplazan, no es porque las instalamos en un lugar van a quedarse ahí”, añadió.

El candidato también lamentó la opinión de Parisi: “Si alguien piensa en algo así, quiere decir que a la vida humana le da muy poco valor. Si hay algo que le doy valor, es a la vida humana de todos, lamento muchísimo esas declaraciones. Tiendo a creer que si él se informa un poquito mejor, va a cambiar su opinión”.

Mayne-Nicholls apuntó a que en Colchane, donde se ubica la frontera con Bolivia, hay siete canchas de fútbol, y cuestionó qué es lo que ocurriría si “un niño que está jugando al fútbol ahí y se le escapa la pelota, la va a buscar y le explota una mina, y ya no es un extranjero, es un chileno”.

En esa línea, llamó a tener cuidado y afirmó que “el respeto a la vida humana nunca lo podemos poner en juego”.