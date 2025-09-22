País minería

Máximo Pacheco e histórico acuerdo de Codelco con Anglo American: “A nivel mundial, el cobre es la gran estrella de la minería”

Por CNN Chile

22.09.2025 / 09:19

Conduce: Sebastián Aguirre.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se refirió al histórico acuerdo con la empresa Anglo American para la implementación de un Plan Minero Conjunto en el distrito Andina-Los Bronces.

Preliminarmente, se estima que dicho pacto genere un aumento del valor actual neto antes de impuestos de, al menos, US$ 5.000 millones, a repartir equitativamente entre ambas compañías.

En conversación con Agenda Económica AM, Pacheco aseguró que “el mundo necesita cobre. El mundo está cada vez más eléctrico. Es un mundo que necesita la conducción de electricidad, y el conductor más eficiente es el cobre”.

“Yo diría que a nivel mundial, el cobre es la gran estrella de la minería”, añadió.

