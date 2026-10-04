“Le falta equipo y le sobra soberbia”: Las críticas de Matthei hacia la conducción del Gobierno de Kast

Evelyn Matthei cuestionó la conducción política del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y acusó una falta de confianza de Republicanos hacia el resto de los partidos oficialistas, asegurando que las principales decisiones estarían concentradas en un reducido grupo de autoridades y asesores.

En entrevista con La Tercera, la excandidata presidencial de Chile Vamos sostuvo que el Ejecutivo enfrenta problemas tanto de gestión como de diseño político, aunque apuntó a este último como el principal.

“Creo que lo más grave es el diseño político del gobierno”, afirmó Matthei, quien aseguró que existe “una doble estructura de poder, una formal y otra en las sombras, que es la que está primando, la que hoy manda”.

Según la exalcaldesa de Providencia, ese segundo grupo estaría compuesto por “el quinteto integrado por el Presidente, sus asesores Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, y los ministros (Jorge) Quiroz y (Martín) Arrau”.

Matthei contrastó esa estructura con el rol que, a su juicio, debería ejercer el ministro del Interior, Claudio Alvarado, como encargado de la conducción política y coordinación del gabinete.

“Un gobierno no puede tener dos organizaciones paralelas de poder, una con ministros fuertes y otra con ministros débiles y algunos que ni siquiera se sabe que existen”, sostuvo.

La excandidata agregó que tampoco observa una instancia que permita resolver las diferencias dentro del Ejecutivo.

“No se ve a alguien que controle el progreso del programa, que coordine y que prenda la alarma cuando algo se está haciendo mal”, señaló.

“No existe un equipo cohesionado con un mando y un diseño claro”

Matthei también apuntó a la conducción del gabinete y sostuvo que el problema trasciende un eventual cambio de ministros.

“Falta entender cómo se ejerce el mando. La falta de política y de administración son consecuencias, son un síntoma, porque no existe un equipo cohesionado con un mando y un diseño claro”, afirmó.

Según la exministra, esa situación hace que “no sabemos bien hacia dónde vamos caminando y por qué, y cuáles son las principales tareas de cada uno de los ministerios”.

Consultada sobre si Kast había logrado congregar a los sectores que estuvieron por el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, Matthei respondió que “es evidente que no lo ha logrado congregar”.

“No ha podido crear una mística, no ha logrado que esa gente y los sectores (que apoyaron el Rechazo) se sientan parte de un mismo proyecto. Eso no existe”, agregó.

Matthei también coincidió con el diagnóstico de la senadora Paulina Núñez (RN), quien había planteado la necesidad de realizar cambios importantes en el gabinete, aunque advirtió que una modificación de nombres no resolvería por sí sola el problema que identifica.

“Usted puede cambiar algunos ministros por otros más avezados, pero si mantiene este diseño con una doble estructura de poder, los problemas van a seguir. O sea, esto no pasa meramente por un cambio de personas”, aseguró.

“Republicanos quiere seguir con el camino propio”

La excandidata presidencial profundizó sus cuestionamientos al abordar las diferencias entre Republicanos y los partidos de Chile Vamos que respaldan al Ejecutivo.

“Básicamente, lo que uno no ve es una decisión central de generar confianzas”, afirmó.

A su juicio, las diferencias ya no responden únicamente a declaraciones particulares de ministros o parlamentarios.

“Lo que uno ve es que republicanos quiere seguir con el camino propio, ahora y en las próximas elecciones, y eso impide generar confianzas”, sostuvo.

“Este ya no es un problema que un ministro dijo una cosa y un senador dijo otra. No. Este es un problema de desconfianza básica, de falta de equipo cohesionado y de falta de un norte común”, agregó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de construir una coalición que reúna desde Republicanos hasta Evópoli, Matthei afirmó que, bajo las condiciones actuales, no observa que se esté avanzando en esa dirección.

“Tal cual están hoy día las cosas, es obvio que las cosas no van para allá. No sé lo que irá a pasar en el futuro”, señaló.

Matthei volvió sobre ese diagnóstico al ser consultada sobre por qué el Ejecutivo no incorporó a más especialistas que participaron en la elaboración de su programa presidencial.

“Lo que yo veo es que, al final, republicanos trabajan nomás con republicanos. Confían en ellos. No veo que tiendan lazos de confianza verdadera con personas que no son republicanos”, respondió.

La exministra aseguró que, pese a la incorporación de figuras provenientes de otros sectores, las decisiones continuarían concentradas en el grupo que previamente identificó.

“Nombraron a un ministro por acá, otro por allá, pero los que toman las decisiones son esos cinco que le nombré anteriormente y no delegan”, afirmó.

Matthei también cuestionó la experiencia de algunos funcionarios incorporados al Ejecutivo.

“Uno ve que en diversos ministerios está lleno de gente muy joven, todos republicanos, pero sin experiencia política ni laboral”, sostuvo.

“En ellos son en los que confían, y perdón, pero todavía no tienen la capacidad de hacer este tipo de trabajo del que estoy hablando. Para eso se requiere más edad y mayor trayectoria”, agregó.

“Le falta equipo y le sobra soberbia”

Durante la entrevista, Matthei también realizó una crítica a la gestión económica del Ejecutivo.

Consultada sobre qué le ha faltado al Gobierno para enfrentar la situación económica y laboral, respondió: “Le falta equipo y le sobra soberbia”.

Y añadió: “Le falta haberse caído, tú sabes que el haberse caído, en general, trae un poquito de humildad”.

Matthei cuestionó particularmente la manera en que se realizaron los recortes presupuestarios. “Todo lo que es recorte presupuestario fue hecho en forma muy tosca. Cortar el gasto y, por ende, las inversiones es lo más fácil de hacer, pero hoy estamos pagando las consecuencias”, sostuvo.

La exministra vinculó esa situación con el mercado laboral y afirmó: “Claro, se cortaron los gastos, pero la consecuencia es cesantía”.

Pese a sus cuestionamientos, Matthei aseguró que no planea abandonar la discusión política. “El hecho de no tener ningún cargo ni responsabilidad legislativa o ejecutiva me da la libertad para decir las cosas buenas y las malas”, afirmó.

“Si muchas veces ese análisis molesta, es porque está apuntando a problemas reales”, concluyó.