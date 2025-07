Matthei vuelve a cuestionar a Kast por campaña en redes sociales: Asegura él “sigue y retuitea” a cuentas que la han atacado

Respecto a las críticas que ha recibido desde la oposición por sus declaraciones contra Kast, Matthei aseguró que "es más importante a la larga cuidar la democracia".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) volvió a criticar al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por lo que ella ha denominado como una campaña “sucia” en redes sociales.

Esto, luego que declarara que “a mi me han tratado como enemiga, no como contrincante. Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir“.

En este contexto, este miércoles Matthei aseguró en entrevista con Radio Pauta que Kast interactúa con ciertas cuentas que Matthei señala como las culpables del ataque en su contra.

“Las sigue, las retuitea, hay fotos de él en reuniones con ese tipo de gente. Así que, de verdad, no hay duda alguna“, sostuvo la exalcaldesa de Providencia.

Consultada sobre las críticas de la poca unidad en la oposición, Matthei sostuvo que “obviamente que ahí hay dos temas que entran en colisión. Yo creo que es más importante a la larga cuidar la democracia, porque si nosotros eso lo demolemos, si nosotros destruimos la democracia, después es súper difícil volver”.