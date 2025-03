Matthei reabre debate por pena de muerte tras crimen de matrimonio en Graneros: “Hay ciertos casos en que debiera aplicarse”

La precandidata presidencial recordó que en 2001 fue “de las pocas parlamentarias que votó por mantener la pena de muerte”.

Este miércoles, la precandidata presidencial de la UDI-RN, Evelyn Matthei, reabrió el debate por la pena de muerte tras el homicidio de un matrimonio en la comuna de Graneros.

Se trata de Carolina Calleja Lucero (53 años) y Rodrigo González Aguirre (61), quienes la madrugada del miércoles fueron asesinados en su hogar con armas de fuego en el contexto de lo que sería un robo.

¿Qué dijo Matthei sobre la pena de muerte?

Durante la noche, la exalcaldesa de Providencia recalcó la necesidad de abrir nuevamente el debate respecto a la reposición de la pena de muerte en el país, en el contexto también de la crisis de seguridad.

“Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar. Uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema”, partió señalando.

La precandidata presidencial ejemplificó que “la pena de muerte sí existe en casos de guerra, o en algunos crímenes. Y lo único que quiero decir es que a nadie se le ocurriría ingresar con droga, por ejemplo, a Singapur, porque tiene pena de muerte el tema de la droga”.

Recalcó que “es algo que quizás se debe abrir, a mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir que hay ciertos casos, en que a mi juicio, por lo menos, yo mantengo lo que dije el año 2001 sobre que la pena de muerte sí debería aplicarse”.

“Yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantener la pena de muerte. Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder. En ese momento realmente fuimos muy pocos los que votamos por mantener la pena de muerte”, cerró.