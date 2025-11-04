Matthei insiste en dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: “El trabajo que han hecho es pésimo”

En el debate presidencial de la ARCHI, la candidata de Chile Vamos dijo que hasta el día de hoy "haya cualquier cantidad de restos humanos que no se les haya hecho el test de ADN, es una vergüenza del Estado y de esta administración".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, habló nuevamente sobre el Plan Nacional de Búsqueda, tras decir que “mucha gente” piensa que no se trata de búsqueda, sino que sería “venganza”.

En el debate presidencial de la ARCHI, Matthei dijo que no es que ella piense eso, “sino que mucha gente lo piensa” y que en general hay una “mala evaluación de las instituciones preocupadas de temas de DD. HH.”.

En esa línea, apuntó a que las instituciones de derechos humanos “se han politizado” y “han ido cayendo en el desprestigio”.

Respecto al plan de búsqueda, la abanderada afirmó: “Me parece que es de lo más importante que puede haber porque cualquier persona que haya perdido un familiar quisiera” encontrarlo.

Sin embargo, “el trabajo que han hecho es pésimo” y que hasta el día de hoy “haya cualquier cantidad de restos humanos que no se les haya hecho el test de ADN, es una vergüenza del Estado y de esta administración”.

Respecto a los dichos del Servicio Médico Legal (SML), que negó que haya restos pendientes de ADN, Matthei insistió en que “obviamente que hay que buscar. Es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas a las que todavía no han hecho test de ADN. Muy mal hecha la pega”.

En esa línea, agregó que “esa desconfianza está en mucha gente”.