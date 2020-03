VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Iván Flores sobre declaraciones Matthei (15:47)

Algunos alcaldes criticaron el proyecto que establece una prórroga en el pago del permiso de circulación, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados y está listo para convertirse en ley.

A través de Twitter, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, encabezó la ofensiva contra el proyecto. “Probablemente usted está pensando en postergar el pago del permiso de circulación porque salió una ley que prohíbe pasar partes cuando uno tiene el permiso de circulación vencido. Sin embargo, quiero advertirle de varias cosas, porque la ley salió harto mala“, advirtió la jefa comunal.

Matthei explicó que los documentos vencen el 31 de marzo, por lo que si las personas van a pagar el 1 de abril, luego tendrían que pagar multas e intereses, además de que no estaría habilitada la posibilidad de cancelar en dos cuotas. “Eso nadie se lo ha dicho”, enfatizó la alcaldesa.

Lee también: Diputado Santana y suspensión de cobro en educación superior: “Es indispensable que el Mineduc se pueda pronunciar”

En el primer video publicado por Matthei, también advierte que “si usted tiene un seguro contratado de daños contra terceros y usted choca a alguien y le hace un daño grave, ese seguro no va a operar y no va a pagar ese daño porque para que pague el seguro privado, es requisito tener los documentos al día y estos documentos van a estar vencidos“. Sin embargo, en un video posterior rectificó dicha aseveración, asegurando que en ese caso sólo se requiere tener la licencia al día.

De todas formas, hizo el llamado a que “si puede pagar antes del 31 de marzo a medianoche, hágalo. Si no puede, ojalá hubiera salido mejor la ley, pero no depende de nosotros”.

Quiero compartirles esta recomendación por el pago de permiso de circulación. Me habría encantado que una buena ley resolviera la problemática de muchos para postergar pago, pero creo que no fue así y por eso, prefiero darles esta información antes y evitarles problemas futuros pic.twitter.com/WdkJIvkFp4 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 30, 2020

A sus palabras se sumaron otros jefes comunales, como el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y su par de Santiago, Felipe Alessandri.

“El Congreso aprobó una ley que dice que si a ti te controlan y no tienes el permiso de circulación porque lo tienes vencido, nadie te puede sacar un parte hasta el 30 de junio, pero lo que no te dicen es que cuando tú saques el permiso de circulación, si no lo sacaste el 31 de marzo, vas a tener que pagar multa, intereses”, explicó Lavín.

Alessandri, por su parte, criticó que “salió una ley bastante mal redactada”.

Lee también: Alcalde Delgado advierte el cierre de todos los terminales de buses de la comuna para evitar contagios de coronavirus

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores, respondió a Matthei que “legislamos bien, lo que pasa es que por distintas razones nunca contamos con el patrocinio del Gobierno, hay que decirlo así, esto fue moción parlamentaria y bastante unánime”.

También señaló que “se prorrogó la licencia de conducir y lo segundo es postergar el pago de los permisos de circulación, que el Gobierno nunca quiso aceptar. En el momento en que llegue, y tiene que ser antes de fin de mes, van a poder aplicarlo antes de que venza el plazo, y esto es una prórroga por tres meses“.