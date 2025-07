Matthei no suscribe apoyo a Kast en caso que él pase a una segunda vuelta: “Los republicanos han tratado de destruirme”

La abanderada de Chile Vamos además criticó el "mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) se refirió al escenario electoral en Chile de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.

En diálogo con Radio Infinita, Matthei fue consultada sobre un hipotético apoyo en el balotaje al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Esto, en medio de los llamados que ha realizado el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para pactar un apoyo al candidato de oposición que pase a segunda vuelta.

Sobre este punto, ella aseguró que “yo no creo que él pase a segunda vuelta. Vamos a hacer todo lo posible por pasar yo”.

“Perdón, a mi me han tratado como enemiga, no como contrincante. Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir“, añadió igualmente Matthei.

Del mismo modo, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “entonces muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado“.