País te deum

Matthei sobre declaraciones de Chomalí acerca de eutanasia y aborto: “Las iglesias tienen derecho a expresar lo que creen”

Por CNN Chile

18.09.2025 / 10:58

La candidata valoró el rol del arzobispo de Santiago en el Te Deum y afirmó que eventuales mensajes sobre eutanasia y aborto forman parte del debate público.

A su llegada al Te Deum ecuménico en la Catedral Metropolitana, Evelyn Matthei se refirió al eventual mensaje de monseñor Fernando Chomalí sobre temas como la eutanasia y el aborto.

Las iglesias tienen todo el derecho de expresar lo que creen y lo que sienten. Son una voz importante”, señaló la candidata.

Agregó que “ese tipo de argumentos se toma en cuenta por algunos más, por otros menos, pero forma parte del diálogo que Chile sostiene sobre temas complejos”.

Matthei destacó el carácter ecuménico de la ceremonia y definió el Te Deum como “un acto cívico de unidad nacional”.

