Matthei fustiga masivo ataque a comisaría en Huechuraba: “Vamos a devolverle el orden a Chile”

Por CNN Chile

05.09.2025 / 09:48

La abanderada de Chile Vamos se refirió al ataque con objetos contundentes y bombas molotov contra el edificio policial.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) se refirió al masivo ataque producido en las últimas horas contra una comisaría en Huechuraba.

Cerca de 200 personas atacaron la 54ª Comisaría de Huechuraba, tras lo cual resultó detenida una mujer.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas de este jueves, momento en que se arrojaron objetos contundentes y bombas molotov al edificio, que quedó con daños menores.

Al respecto, Matthei aseguró que “el ataque contra una comisaría es un atentado a carabineros gravísimo e inaceptable. A los carabineros se los respeta”.

“Vamos a devolverle el orden a Chile y máximo castigo a los delincuentes”, sentenció la abanderada de la oposición.

