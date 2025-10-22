Matthei arremete por problemas en el Simce: “Este Gobierno ya no es capaz de hacer nada, de organizar nada”

La abanderada de Chile Vamos cuestionó los problemas en la aplicación de la prueba durante este miércoles.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a los problemas que se han presentado este miércoles con la rendición de la prueba Simce en distintos establecimientos de la Región Metropolitana.

Esto, luego que distintos sostenedores y alcaldes reportaran que no llegaron examinadores y pruebas a los liceos y colegios de sus comunas.

Sobre este punto, Matthei aseguró que “los alcaldes nos están informando que -hoy que se toma el Simce- no están llegando los examinadores del Simce“.

“Esto es de lo más grave que hay, porque el Simce es lo que nos permite saber cuánto están aprendiendo -o no están aprendiendo- nuestros alumnos, nuestros jóvenes”, añadió.

Posteriormente, apuntó sus dardos contra el Gobierno: “Esto demuestra que este Gobierno ya no es capaz de hacer nada, de organizar nada, de lograr nada. Por favor, hasta cuándo. Faltan todavía cinco meses de Gobierno. Hagan la pega”.