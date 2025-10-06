Matthei arremete contra Kast por descuelgues en Chile Vamos de cara a las presidenciales: “Demuestra que no tiene equipo propio”

Pese a permanecer en tercer lugar en las encuestas, Evelyn Matthei se mostró confiada en avanzar a segunda vuelta y reafirmó su compromiso con la creación de empleos y el alza del salario mínimo.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, arremetió este lunes contra su rival José Antonio Kast y el Partido Republicano, acusándolos de depender de figuras de su propia colectividad para fortalecer su campaña.

Las declaraciones surgen luego de que se conociera que el gobernador de Arica, Diego Paco, militante de Renovación Nacional, abandonó el apoyo a Matthei para sumarse al equipo de José Antonio Kast. A esto se sumó la afirmación de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien aseguró que dirigentes del partido Demócratas se plegarán a Kast.

Ante este escenario, Matthei expresó su molestia: “Me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”.

La candidata también advirtió que estos movimientos reflejan debilidad interna en la candidatura republicana. Aunque evitó personalizar sus críticas, el mensaje fue claro: la estrategia de captar apoyos desde otras coaliciones, en lugar de fortalecer una base propia, es vista por Matthei como un signo de precariedad política.

En paralelo, Matthei ha reafirmado su compromiso con propuestas centradas en el empleo, mientras enfrenta un escenario electoral en el que las encuestas la posicionan detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Además, aseguró no tener “ni una sola duda” de que ganará los comicios presidenciales: “Nosotros vamos a ser la presidencia de los empleos”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que, bajo esa premisa, su eventual gobierno no congelará el sueldo mínimo.