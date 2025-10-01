País oposición

Matthei apunta a reducción de gasto fiscal propuesta por Kast: “No es posible cortar US$ 6 mil millones sin afectar el presupuesto social”

Por CNN Chile

01.10.2025 / 15:56

La abanderada presidencial además aseguró que "con los $2 mil millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se pueden cortar, hemos dicho exactamente dónde, cuándo y cómo vamos a recortar. Eso, de la otra campaña todavía no se sabe, y no se va a saber, porque no es posible".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la propuesta de reducción fiscal presentada por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y que apunta a reducir el gasto público en US$ 6 mil millones.

Durante un punto de prensa, Matthei señaló que “yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuesto. Conozco la Ley de Presupuesto al derecho y al revés. Aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Consejo Fiscal Autónomo y también en el Banco Central”.

Del mismo modo, aseguró que “les podemos asegurar que no es posible cortar 6 mil millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. No es posible”.

“De hecho, hasta ahora, lo único que dicen es que si es posible, pero no han dicho dónde. Nosotros, en cambio, con los $2 mil millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se pueden cortar, hemos dicho exactamente dónde, cuándo y cómo vamos a recortar. Eso, de la otra campaña todavía no se sabe. Y no se va a saber, porque no es posible”, sentenció la exministra del Trabajo.

