Mató a su mejor amigo por $900 millones: La denuncia contra hombre que cobró seguro tras sospechosa muerte en un incendio

El Juzgado de Garantía de Parral decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Héctor Tapia, tras generar sospecha por cobrar el seguro de vida de su mejor amigo tras su muerte.

Formalizado por homicidio se encuentra Héctor Tapia Sepúlveda, acusado de asesinar a su mejor amigo Marcelo Navarrete en enero de 2022 en Parral para cobrar tres seguros de vida fraudulentos en UF que suman unos $901 millones.

El crimen ocurrió cuando la mediagua donde vivía Navarrete fue consumida por un incendio, dejando su cuerpo calcinado.

Según la información revelada por The Clinic, Tapia había sido entrevistado como testigo y declaró que había dejado a su amigo bebiendo una hora antes del siniestro y que el fuego probablemente fue causado por cigarros mal apagados.

Semanas antes del incendio, Tapia había consultado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la posibilidad de contratar múltiples seguros de vida, recibiendo la respuesta de que no había límite.

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, suscribió tres pólizas a nombre de Navarrete, siendo el único beneficiario en todas ellas. Las compañías involucradas fueron Zurich Santander, BNP Paribas Cardif y Consorcio, con montos que suman 16.000 UF. Los pagos de las primas mensuales fueron realizados desde cuentas de Tapia, quien además falsificó la identidad de su amigo y utilizó su propio correo electrónico como respaldo para las cuentas.

Tras la muerte de Navarrete, Tapia cobró exitosamente dos de los seguros, recibiendo más de $300 millones de BNP Paribas Cardif y Consorcio. Sin embargo, al intentar cobrar el tercero, Zurich Santander rechazó el pago.

Posteriormente, tanto la aseguradora como el Ministerio Público descubrieron que el correo electrónico utilizado para las solicitudes de seguros tenía como cuenta de respaldo el correo personal de Tapia, y que los pagos de las primas provenían de sus cuentas bancarias.

Además, las respuestas a las preguntas de seguridad para validar la identidad de Navarrete fueron incorrectas, incluyendo detalles básicos como el nombre de la madre, lo que confirmó que el asegurado nunca había solicitado las pólizas.

El fiscal Nelson Riquelme, a cargo del caso, sostuvo que existen suficientes elementos para reconstruir la dinámica del crimen, a pesar de la falta de pruebas directas. Se detalla que Tapia habría provocado el incendio intencionalmente mientras Navarrete estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, con el objetivo de cobrar los seguros.