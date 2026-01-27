Más de $322 mil millones en seguridad: Gobierno hace balance a un año de la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad Pública informaron que, desde su creación, los ingresos irregulares disminuyeron en un 54% y se ha detenido a más de 600 personas vinculadas al crimen organizado.

Este martes se cumple un año desde la promulgación de la Ley 21.730, que permitió crear el Ministerio de Seguridad Pública, liderado por Luis Cordero.

En su primer aniversario, la institución realizó una actividad en Quinta Normal, donde se informó que el Gobierno ha destinado $322.873.786.755 para fortalecer la seguridad del país.

El ministro Cordero realizó un balance de los logros alcanzados por el ministerio a un año de su creación:

La violencia rural disminuyó en un 80% en la macrozona sur.

en la macrozona sur. Se quebró la tendencia al alza de homicidios que se mantenía desde 2016.

Los ingresos irregulares al país bajaron en un 54% .

. Más de 600 integrantes de bandas criminales y organizaciones como el Tren de Aragua se encuentran encarcelados.

integrantes de bandas criminales y organizaciones como el Tren de Aragua se encuentran encarcelados. Mayor coordinación y fortalecimiento entre las instituciones.

Por las familias del país 🇨🇱 La creación del @minsegpublicacl marcó un antes y un después en cómo el Estado enfrenta la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado; con una nueva institucionalidad, presente en todo el territorial nacional, que coordina desde la… pic.twitter.com/t3W1T9I4ir — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 27, 2026



Respecto de ello, informó que, a través del Plan Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), el Estado transfirió alrededor de $278 mil millones a 13 instituciones entre los años 2022 y 2026. En tanto, para el programa Calles Sin Violencia (CSV) se han destinado cerca de $44 mil millones.

Y agregó que, debido a ese presupuesto, las instituciones han podido adquirir nuevos equipos para reforzar su labor.

“Gendarmería ha adquirido sistemas antidrones con el objetivo de neutralizar el ingreso de drogas y armas por vía aérea, además de escáneres corporales (…) y vehículos blindados de alta seguridad”, detalló Cordero.

Presupuesto por planes nacionales

Hasta la fecha, el Gobierno ha destinado más de $322 mil millones a diversas instituciones a través del Plan Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) y el programa Calles Sin Violencia (CSV).

Son 14 las instituciones que figuran en el listado y que han sido beneficiadas con el nuevo apoyo monetario del Ejecutivo. Entre ellas se encuentran Aduanas, Gendarmería, los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La mayor parte del presupuesto se ha destinado a Carabineros y a la PDI para la modernización y adquisición de nuevo equipamiento.

En total, Carabineros ha recibido más de $173 mil millones a través del PNCO y cerca de $10 mil millones por el proyecto Calles Sin Violencia, recursos con los que ha adquirido vehículos blindados, cámaras termales, radiopatrullas, drones, entre otros.

En tanto, se han otorgado más de $39 mil millones a la PDI mediante el PNCO y $10 mil millones por Calles Sin Violencia. Con esto, la institución ha adquirido equipos detectores de drogas, una plataforma de trazabilidad de criptomonedas, entre otros elementos.