Más de 3 mil clientes siguen sin luz luego de tormenta eléctrica en la Región Metropolitana

Peñalolén, Maipú, La Pintana, Puente Alto y Tiltil figuran entre las comunas con mayor número de hogares sin luz durante la madrugada de este lunes.

Durante la madrugada y la mañana de este lunes, miles de hogares de la Región Metropolitana permanecen sin suministro eléctrico. De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), elaborado durante la mañana, más de 3 mil clientes se encuentran afectados por la interrupción del servicio en la capital.

Según el reporte, las comunas con mayor impacto son Peñalolén, Puente Alto, La Pintana, Maipú y Tiltil, entre otras zonas de la región, donde se concentran la mayor cantidad de usuarios sin electricidad.

Hasta el momento, no existe una causa oficial confirmada por las autoridades. No obstante, la interrupción del suministro podría estar relacionada con la tormenta eléctrica registrada durante la tarde de este domingo en la Región Metropolitana. La situación continúa siendo monitoreada mientras se evalúan las razones del corte.

¿Sin electricidad en tu comuna? Conoce cómo y dónde realizar el reclamo

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tiene en su plataforma la opción de poder reclamar si estás sin electricidad. Revisa los siguientes pasos: