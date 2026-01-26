País cortes de luz

Más de 3 mil clientes siguen sin luz luego de tormenta eléctrica en la Región Metropolitana

Por CNN Chile

26.01.2026 / 07:53

{alt}

Peñalolén, Maipú, La Pintana, Puente Alto y Tiltil figuran entre las comunas con mayor número de hogares sin luz durante la madrugada de este lunes.

Durante la madrugada y la mañana de este lunes, miles de hogares de la Región Metropolitana permanecen sin suministro eléctrico. De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), elaborado durante la mañana, más de 3 mil clientes se encuentran afectados por la interrupción del servicio en la capital. 

Según el reporte, las comunas con mayor impacto son Peñalolén, Puente Alto, La Pintana, Maipú y Tiltil, entre otras zonas de la región, donde se concentran la mayor cantidad de usuarios sin electricidad. 

Hasta el momento, no existe una causa oficial confirmada por las autoridades. No obstante, la interrupción del suministro podría estar relacionada con la tormenta eléctrica registrada durante la tarde de este domingo en la Región Metropolitana. La situación continúa siendo monitoreada mientras se evalúan las razones del corte. 

¿Sin electricidad en tu comuna? Conoce cómo y dónde realizar el reclamo 

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tiene en su plataforma la opción de poder reclamar si estás sin electricidad. Revisa los siguientes pasos:  

  • Acceder a la plataforma del SEC (Haz clic aquí) 
  • Dirigirse a “Reclamar por Corte de Luz”  
  • Elige la situación en la que te encuentras  
  • Debes rellenar un formulario con tus datos personales y los antecedentes de tu caso 

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País “Se llevó a cabo en el momento oportuno”: Fiscalía habla sobre horario y procedimiento tras detención de Ángela Vivanco
Dos personas mueren baleadas tras partido a beneficio en La Florida: Víctima recibió 27 disparos
¿Por qué detuvieron a Ángela Vivanco?: Lo qué se investiga sobre la exministra de la Suprema en la “trama bielorrusa”
Más de 3 mil clientes siguen sin luz luego de tormenta eléctrica en la Región Metropolitana
EN VIVO | CNN Chile Radio: Lunes 26 de enero de 2026
Tormentas en EE.UU. obligan a suspender vuelo de Kast a El Salvador y reunión con Bukele junto a visita a la megacárcel CECOT