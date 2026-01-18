Más de 22 mil hectáras quemadas: El balance tras los masivos incendios en Ñuble y Biobío

Hasta el cierre de esta edición, hay 33 incendios forestales que están siendo combatidos a lo largo del país.

Durante este fin de semana se decretó Estado de Catástrofe en las regiones del Ñuble y del Biobío a raíz de los incendios forestales que han afectado a distintos sectores de la zona.

En este contexto, durante esta jornada la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizó un nuevo balance sobre los incendios en ambas regiones.

Conaf detalló que -en la región del Ñuble– hay más de 5.700 hectáreas consumidas hasta la tarde de este domingo.

En dicha zona, las comunas de Ranquil y Quillón son las más afectadas por los siniestros.

Por otra parte, en la Región del Bío Bío, se han consumido un total de 17.700 hectáreas.

El organismo detalló que hay 33 incendios forestales en combate, y que irán actualizando la información sobre su propagación periódicamente.