Más de 20.000 hogares sin luz: Senapred reporta daños por sistema frontal que afecta al centro y sur de Chile

El organismo aseguró que los cortes afectan principalmente a viviendas ubicadas entre la Región del Maule y el sur del país.

La directora nacional de la Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance e informó este lunes que más de 20.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico debido al sistema frontal que afecta desde la Región Metropolitana hasta Aysén.

El organismo aseguró que los cortes afectan principalmente a viviendas ubicadas entre la Región del Maule y el sur del país.

Cebrián aclaró que estas cifras son dinámicas y que las cuadrillas de las compañías siguen trabajando en terreno para restablecer el servicio.

Afectaciones materiales y educativas

El sistema frontal también provocó daños menores en 22 viviendas a nivel nacional, de las cuales 7 se encuentran en Ñuble y 15 en el Biobío.

Además, 29 viviendas están en evaluación para determinar su nivel de afectación.

En el sector educativo, siete establecimientos registraron daños menores, y las autoridades trabajan para normalizar las condiciones y reanudar las actividades.

#SENAPREDInforma Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Aysén. Más información en https://t.co/vRj9OSKYEt pic.twitter.com/Vhck1HVIbA — SENAPRED (@Senapred) March 16, 2026

Próximos días

Cebrián advirtió que un nuevo sistema frontal ingresará por Magallanes este martes 17 de marzo, desplazándose hacia el norte en los días siguientes.

Los equipos regionales de Senapred ya activaron protocolos preventivos para atender oportunamente cualquier emergencia.

La directora del Senapred llamó a la ciudadanía a extremar precauciones, mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades ante cualquier alerta o evacuación.