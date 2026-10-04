Ministro Arrau reconoce que “falta muchísimo” en seguridad y afirma que a la derecha “se le exige más”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que las administraciones de derecha enfrentan mayores expectativas ciudadanas en materias como delincuencia y orden público, al abordar los cuestionamientos sobre la evaluación que ha recibido el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en esa área.

En entrevista con La Tercera publicada este domingo, el secretario de Estado sostuvo que el sector político al que pertenece el Ejecutivo es uno de los factores que explican esas expectativas.

“A las derechas, en general, se les asocia con más seguridad, más orden, más crecimiento económico y se les exige más. Tenemos una vara alta”, afirmó.

Arrau consideró legítima esa mayor exigencia y reconoció que todavía queda trabajo por realizar ante los niveles de violencia y la presencia del crimen organizado en determinados sectores del país.

La autoridad defendió, sin embargo, los resultados obtenidos durante los primeros meses de la actual administración y aseguró que distintos indicadores muestran avances.

Entre las cifras mencionadas por el ministro figura una caída de 14% en los casos policiales de homicidios respecto del año anterior, además de disminuciones en ingresos clandestinos y determinados robos y un aumento de los decomisos de drogas.

Los registros oficiales disponibles, sin embargo, muestran que la disminución de los homicidios antecede a la administración de Kast. La tasa alcanzó 6,7 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2022 y descendió a 6,0 en 2023 y 2024. Durante el primer semestre de 2025 volvió a bajar un 13,8% respecto del mismo período del año anterior.

En otras categorías también se habían observado descensos antes del cambio de Gobierno. Durante 2025, por ejemplo, la tasa de robos violentos disminuyó 9,8% respecto de 2024, mientras los robos violentos de vehículos cayeron 22,26%.

Ya bajo la actual administración, las cifras policiales correspondientes al primer trimestre de 2026 mostraron una reducción de 13% en los robos violentos y de 16,7% en los casos policiales de homicidios respecto del mismo período de 2025. En contraste, los delitos asociados a drogas aumentaron 10,8% y aquellos vinculados con armas subieron 15,7%.

“Esto toma tiempo”

Consultado sobre por qué la percepción ciudadana no acompaña los resultados que destaca el Ejecutivo en materia de seguridad, Arrau afirmó que los cambios requieren tiempo.

“Esto toma tiempo. Cuando llevamos muchos años de desesperanza, pasamos a lo que está haciendo este gobierno, que es validar el rol de la autoridad, apoyar a las fuerzas de orden que están más activas, más motivadas, con cifras récord de postulantes a las escuelas”, sostuvo.

“¿Falta mucho? Muchísimo, porque el nivel de violencia y de crimen organizado que estamos enfrentando no es el mismo que había hace 10 años. Y eso es lo que este país no entendió. Por eso necesitamos nuevas herramientas. Va a tomar tiempo, por supuesto, pero los estudios de opinión ya están mostrando algunos brotes verdes”, agregó.

Durante la entrevista también fue consultado por el hecho de que la disminución de los homicidios comenzó durante la administración anterior. Arrau reconoció esa tendencia, aunque cuestionó el balance general del gobierno de Gabriel Boric.

“¿Bajaron en los últimos años del gobierno pasado los homicidios? Sí, empezaron a bajar. Estamos en tasas mayores que ellos, pese a que cada vez que uno baja cuesta más seguir bajando”, afirmó.

Al planteársele que los resultados en seguridad se acumulan entre distintas administraciones, respondió: “Por supuesto. Y lo primero que hice, que sorprendió a mucha gente de mi sector, es decir que íbamos a mantener la política de seguridad pública, porque no creemos en la refundación, a diferencia de otros”.

Reforma constitucional: Arrau reconoce que faltó mayor trabajo previo

Arrau también abordó la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo y evitó confirmar si el Gobierno retirará la iniciativa.

“Tal como dijo el ministro del Interior, estamos dando todo el espacio posible para que los senadores que están en esa comisión (de Constitución) y otros que se han ido uniendo a esa discusión puedan llegar a algún consenso. No estamos enamorados de una redacción u otra. Lo que nos interesa es avanzar”, afirmó.

Respecto de las materias que considera necesario mantener en la discusión, el ministro mencionó la creación de un listado de organizaciones vinculadas al crimen organizado, cambios relacionados con la segregación penitenciaria y una revisión de los estados de excepción constitucional.

“Lo primero es tener un listado de organizaciones de crimen organizado. Hoy día Chile no cuenta con esa herramienta”, señaló.

Sobre el sistema penitenciario, agregó que se requiere “que Gendarmería de Chile tenga un rol importante en cuanto a la segregación penitenciaria” y sostuvo que, como tercer elemento, “hay que darles una mirada a los estados de excepción constitucional”.

El ministro también reconoció que la controversia en torno a la iniciativa dejó lecciones para el Ejecutivo. Al ser consultado sobre cuáles, respondió: “Varias. La principal debe ser hacer un trabajo prelegislativo más intenso”.

Cuando se le preguntó por las demás, contestó: “Me las guardo, por supuesto”.