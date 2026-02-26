Marta Larraechea es dada de alta tras semanas internada por shock anafiláctico severo tras picadura de abeja

La ex primera dama y esposa de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marta Larraechea, recibió el alta médica luego de permanecer internada durante varias semanas en la Clínica Alemana. El pasado 4 de febrero, Larraechea sufrió la picadura de una abeja, lo que le provocó un shock anafiláctico severo.

Durante este jueves, la ex primera dama Marta Larraechea fue dada de alta tras permanecer varias semanas internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana.

La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle debió ser trasladada de urgencia el pasado 4 de febrero desde la Región de Valparaíso, luego de sufrir la picadura de una abeja que le provocó un shock anafiláctico severo.

“Gracias a muchos factores, como el gran equipo médico que con compromiso la ha atendido durante todo este tiempo, la fe y las oraciones que se han hecho en favor de ella, el cariño que la gente le ha entregado y su gran fortaleza y voluntad de recuperarse, hoy puede volver a su casa para continuar con su rehabilitación. Todo esto, contra todos los pronósticos y las bajas probabilidades que tenía de lograr una buena recuperación”, expuso su familia en un comunicado.

Los hechos

Fue a inicios de febrero cuando Larraechea sufrió la picadura de una abeja, lo que le provocó un shock anafiláctico, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un Cesfam de la comuna de Santo Domingo, donde recibió atención de primeros auxilios.

Posteriormente, fue derivada al Hospital de San Antonio, donde fue estabilizada por el equipo médico. Debido a la complejidad de su estado y los cuidados requeridos, se coordinó con el SAMU su traslado a la Clínica Alemana, donde permaneció internada en la UCI.