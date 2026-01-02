Marta Herrera llega a Codelco: Asumirá como gerente de Ética y Cumplimiento el próximo 12 de febrero

Con más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público y trayectoria en delitos económicos y corrupción, la abogada también ha sido académica y directora jurídica del Inapi, y fue nominada a Fsical Nacional en 2022.

La estatal Codelco anunció la incorporación de la abogada Marta Herrera como su nueva gerenta de Ética y Cumplimiento, cargo que asumirá oficialmente el próximo 12 de febrero.

“La designación del CACE se enmarca en el permanente fortalecimiento del sistema de integridad, probidad y cumplimiento de la Corporación, pilar fundamental de su gobierno corporativo y de su compromiso con los más altos estándares éticos, regulatorios y de transparencia, en Chile y a nivel internacional”, informó la estatal a través de una misiva pública.

Con esta designación, se pone fin al período de interinato de Irene Cosentino Catalano, quien ocupaba la gerencia de manera temporal.

Herrera cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio Público, donde lideró áreas jurídicas y unidades especializadas en delitos económicos y corrupción.

Además, se ha desempeñado como académica en casas de estudios como la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Santiago de Chile, y fue directora jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

La abogada también fue nominada a candidata a Fiscal Nacional en diciembre de 2022 por el Presidente Gabriel Boric. Su postulación, sin embargo, no prosperó tras el rechazo del Senado con 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones.

Tras un proceso de selección, Codelco eligió a Herrera para ocupar la gerencia de Ética y Cumplimiento, cargo estratégico dentro de la empresa para supervisar la integridad corporativa y el cumplimiento normativo en la minera estatal, según el hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Con este nombramiento, Codelco reafirma su compromiso con la ética, la probidad y el cumplimiento como condiciones esenciales para la sostenibilidad del negocio y de su rol como empresa del Estado al servicio del desarrollo de Chile”, puntualizó la empresa.